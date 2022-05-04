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Стали известны подробности аварии с участием звезды сериала «Сверхъестественное»

Брат звезды сериала «Сверхъестественное» Падалеки не справился с управлением Tesla

Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress.com

Стали известны подробности аварии с участием 39-летнего американского актера, звезды сериала «Сверхъестественное» Джареда Падалеки. Об этом сообщает Fox News Digital.

По информации издания, помимо артиста в автомобиле марки Tesla находилось еще трое. За рулем машины был двоюродный брат Падалеки, который двигался с «небезопасной скоростью». На одном из поворотов родственник звезды не справился с управлением и перелетел бетонное ограждение, после чего врезался в столб.

Полевая диаграмма, предоставленная Департаментом транспорта Техаса, указала на то, что Tesla неправильно ориентировалась на повороте, что и привело к ДТП. Сейчас Падалеки идет на поправку после серьезных травм, полученных во время аварии.

Коллега пострадавшего артиста по сериалу «Сверхъестественное» Дженсен Эклс заявил во время встречи с фанатами, что актеру «повезло, что он остался жив». «Я скучаю по своему приятелю. Он шлет привет. Я говорил с ним. Ему грустно, что он не может быть здесь», — сообщил он.

В конце апреля стало известно, что Падалеки попал в серьезную автомобильную аварию, в связи с чем ему пришлось отменить запланированные мероприятия, в том числе встречу с поклонниками.

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Анастасия Астахова
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