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Пьяный полицейский зарезал своего отца в Подмосковье

Пьяный прапорщик полиции зарезал своего отца в Подмосковье

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Подмосковье пьяный прапорщик полиции зарезал своего отца. Об этом в среду 4 мая, сообщает «МК».

По данным издания, все произошло в Лобне вечером во вторник, 3 мая: 51-летняя женщина, вернувшись домой, обнаружила супруга мертвым. У мужчины было ножевое ранение шеи. В квартире на тот момент находились двое внуков погибшего возрастом 3 и 6 лет, а также 30-летний сын, который спал.

По предварительным данным отец и сын выпивали вместе, в какой-то момент они поссорились, и мужчина ударил отца ножом. Вскоре после этого он уснул. Задержанный служит прапорщиком в полиции, до этого работал в изоляторе временного содержания ОМВД Лобни. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области Нижнесергинского района следствие предъявило россиянину обвинение в убийстве жены и ее любовника после вечеринки. Следствие считает, что в ночь на 29 апреля он из ревности несколько раз ударил ножом любовника жены после того, как застал их вместе на утро после вечеринки.

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Леонид Микуляк
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