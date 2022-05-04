Турция обстреляла район на севере Сирии

Firat: Турция обстреляла район Телль-Рифаат на севере Сирии, выпустив более 100 снарядов

Турецкая армия обстреляла район Телль-Рифаат в провинции Алеппо на севере Сирии, выпустив по нему не менее 100 снарядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курдское агентство Firat.

По информации агентства, огонь велся из тяжелых орудий. В результате атаки разрушен ряд населенных пунктов, которые находятся под контролем курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС). Данных о пострадавших среди мирных граждан не поступало.

Ранее аналитик Эмин Пазарджы допустил, что Турция может начать военную операцию в Сирии. «Операция всегда на повестке дня и всегда на столе. И Турция проводит эту операцию по мере необходимости», — заявил Пазарджы. По его словам, «неправильно думать, что такого не произойдет».

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. В конфликте участвуют правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.