Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Турция обстреляла район на севере Сирии

Firat: Турция обстреляла район Телль-Рифаат на севере Сирии, выпустив более 100 снарядов

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Турецкая армия обстреляла район Телль-Рифаат в провинции Алеппо на севере Сирии, выпустив по нему не менее 100 снарядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курдское агентство Firat.

По информации агентства, огонь велся из тяжелых орудий. В результате атаки разрушен ряд населенных пунктов, которые находятся под контролем курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС). Данных о пострадавших среди мирных граждан не поступало.

Ранее аналитик Эмин Пазарджы допустил, что Турция может начать военную операцию в Сирии. «Операция всегда на повестке дня и всегда на столе. И Турция проводит эту операцию по мере необходимости», — заявил Пазарджы. По его словам, «неправильно думать, что такого не произойдет».

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. В конфликте участвуют правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России обвинил США в срыве участия российской делегации в заседании ООН
В «Лукойле» заявили об отсутствии альтернатив российской нефти в Болгарии
«Боевые наркотики» нашли в оставленных украинскими военными окопах
Госдепартамент оценил вероятность восстановления иранской ядерной сделки
В Белом доме пообещали укрепить позиции Украины
ООН назвали объектом антироссийских фейков
ВСУ обстреляли колонну беженцев в Харьковской области
Турция обстреляла район на севере Сирии
Инфекционист назвала симптомы дефицита йода в организме
Названа дата принятия решения Швеции по вступлению в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.