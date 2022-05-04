В Госдуме предрекли снижение цен на технику

Депутат Кравченко предрек снижение цен на технику на фоне укрепления рубля

С учетом курса доллара, импортная техника, безусловно, должна стать дешевле, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Однако, по мнению депутата, удешевление будет несущественным, по крайней мере на фоне той курсовой разницы, которая наблюдается в начале мая.

«Техника, безусловно, должна быть дешевле с учетом курса, потому что она продается в валюте и конвертируется по курсу, но новые издержки, которые сегодня появились, в связи со сложностями в логистике, будут сдерживать падение цен», — объяснил Кравченко.

Во время торгов на Московской бирже, как свидетельствуют данные площадки, 4 мая курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года. В начале торгов американская валюта подешевела до 68,63 рубля. Евро опустился до 72 рублей.

В начале марта аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил, что из-за сложностей с расчетами в России могут возникнуть перебои в поставках импортных товаров. Эксперт заявил, что в России не ожидается дефицит с продуктами питания. Однако он допустил перебои в поставках ряда других товаров: кофе, бытовой техники и туалетной бумаги.

