В российском регионе появилась необычная вакансия

Заповедник Бузулукский бор ищет сотрудника, который будет вести крестьянскую жизнь

В Оренбургской области появилась необычная вакансия — в Бузулукском бору ищут желающих поработать в эко-поселении и примерить на себя образ жизни крестьянина 16 века. Как уточняет KP.RU, соответствующая вакансия была опубликована на сайте HH.ru.

Работодатели уточнили, что в обязанности сотрудника будет входить проведение экскурсий и ознакомление гостей с крестьянским бытом. Желающим предстоит не только примерить исторический костюм, но и научиться обращаться со скотом и возделывать аутентичным способом культуры.

Платить необычному работнику планируют до пяти тысяч рублей, без учета налогов. В объявлении указывается, что работа проектная, однако есть возможность работать полный день и попросить подработку. Соискателям обещают бесплатное питание и проживание на территории заповедника, а также ДМС, оплату релокации и гибкий график работы со сменами продолжительностью 4-6 часов.

Ранее в HeadHunter назвали самые высокооплачиваемые вакансии для подработки. Уточнялось, что что средняя предлагаемая заработная плата для трудящихся временно или частично составляет 33,8 тысячи рублей.