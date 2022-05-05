Разведка Южной Кореи расширила области сотрудничества с НАТО

Южная Корея стала первой азиатской страной-членом Центра киберзащиты НАТО

Южная Корея расширила области сотрудничества с Североатлантическим альянсом и стала первым азиатским государством-членом Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО (CCDCOE). Об этом пишет агентство Yonhap.

Национальная разведывательная служба Сеула (NIS) заявила, что планирует «усилить возможности реагирования страны на киберугрозы» до высшего уровня. Корейская разведка подала заявку на вступление в CCDCOE еще в 2019 году. Теперь в Центре киберзащиты 32 участника, 27 из которых также являются членами НАТО.

7 апреля на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс планирует расширить контакты со странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией). Альянс также расширит поддержку Грузии на фоне российской специальной военной операции на Украине.