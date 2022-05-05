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США дали Швеции гарантии безопасности до ее вступления в НАТО

Глава МИД Швеции Линде заявила о гарантиях безопасности до вступления в НАТО, данных США

Фото: Albert Nieboer / Globallookpress.com

Швеции обеспечат безопасность на период, предшествующий ее вступлению в НАТО, если она подаст соответствующую заявку. Такие гарантии дали власти США, пишет Reuters со ссылкой на заявление главы шведского МИД Анны Линде.

«Я не буду вдаваться в подробности, но я уверена, что теперь у нас есть американские заверения [в поддержке]. Однако конкретные гарантии безопасности можно получить только в том случае, если ты являешься членом НАТО», — признала дипломат.

Линде добавила, что заверения, данные госсекретарем США Энтони Блинкеном, дадут России понять, что теперь она «не сможет совершить какие-либо негативные действия в адрес Швеции, не получив отпора со стороны американцев».

Вопросом о вступлении в НАТО также озадачены власти Финляндии. Президент страны Саули Ниинисте ранее заявил, что окончательное формирование позиций по этому вопросу стоит ожидать к 17 мая, когда состоится государственный визит Ниинисте в Стокгольм.

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Елизавета Наумова
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