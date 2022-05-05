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Американский миллиардер построит пентхаус вопреки недовольству соседей

Миллиардер Билл Экман получил разрешение на строительство пентхауса в Нью-Йорке

Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Pershing Square Capital Management Билл Экман получил разрешение от властей Нью-Йорка на строительства пентхауса. Он возведет жилье вопреки недовольству соседей, сообщает New York Post.

Экман и его жена, дизайнер Нери Оксман получили ободрение проекта от Комитета по сохранению архитектурного наследия города. Здание возведут в роскошном жилом районе Верхний Ист-Сайд. Супруги занимались разработкой плана на протяжении двух лет и в итоге отказались от первоначальной задумки сделать пентхаус стеклянным.

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Согласно проекту, пентхаус займет 483 квадратных метра на крыше одного из исторических зданий города. На строительство уйдет не менее 18 месяцев. Комитет получил более 50 писем, критикующих задумку Экмана. В итоге ему разрешили построить жилье, однако он должен будет использовать неброские материалы и текстуры, при этом сохранив горизонталь конструкции.

В сентябре 2020 года недовольство своих соседей вызвали двукратный обладатель премии «Оскар» Джордж Клуни и его супруга Амаль. Причиной жалоб жителей стала масштабная реконструкция участка, которым пара владеет в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе.

Нина Ташевская
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