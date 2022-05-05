Американский миллиардер построит пентхаус вопреки недовольству соседей

Миллиардер Билл Экман получил разрешение на строительство пентхауса в Нью-Йорке

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Pershing Square Capital Management Билл Экман получил разрешение от властей Нью-Йорка на строительства пентхауса. Он возведет жилье вопреки недовольству соседей, сообщает New York Post.

Экман и его жена, дизайнер Нери Оксман получили ободрение проекта от Комитета по сохранению архитектурного наследия города. Здание возведут в роскошном жилом районе Верхний Ист-Сайд. Супруги занимались разработкой плана на протяжении двух лет и в итоге отказались от первоначальной задумки сделать пентхаус стеклянным.

Согласно проекту, пентхаус займет 483 квадратных метра на крыше одного из исторических зданий города. На строительство уйдет не менее 18 месяцев. Комитет получил более 50 писем, критикующих задумку Экмана. В итоге ему разрешили построить жилье, однако он должен будет использовать неброские материалы и текстуры, при этом сохранив горизонталь конструкции.

В сентябре 2020 года недовольство своих соседей вызвали двукратный обладатель премии «Оскар» Джордж Клуни и его супруга Амаль. Причиной жалоб жителей стала масштабная реконструкция участка, которым пара владеет в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе.