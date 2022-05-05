В Уфе открылась выставка о путешествии Александра I по Уралу

В Национальном музее Башкирии открылась выставка о путешествии Александра I по Уралу

В расположенном в Уфе Национальном музее Республики Башкортостан открылась выставка «Путешествие Александра I по Уралу. 1824 год». Экспонаты предоставил Государственный исторический музей Южного Урала, пишет «Башинформ» в четверг, 5 мая.

Выставка основана на путевых записках доктора Дмитрия Тарасова, сопровождавшего Александра I в его поездке, публикациях и статьях, а также на других архивных материалах. Экспозиция рассказывает о жизни на Урале в XIX веке. Выставка продлится до 25 мая.

На открытии экспозиции выступили исполняющий обязанности главы Национального музея Башкирии Рустам Исхаков, руководитель Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, доктор исторических наук Михаил Роднов и историк Павел Егоров. В рамках открытия в учреждении состоялся семинар, посвященный образовательному потенциалу музеев и межмузейному сотрудничеству.