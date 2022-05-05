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Раскрыты предпочтения Брежнева в алкоголе во время полетов

Ветеран правительственного отряда Милованов рассказал, что Брежнев любил пить «Зубровку»

Фото: Лизунов Юрий / ТАСС

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев во время перелетов на правительственных вертолетах любил пить «Зубровку». Предпочтения политика в интервью «Газете.Ru» раскрыл пилот-инструктор, ветеран Специального летного отряда «Россия» Адольф Милованов, перевозивший на Ми-8 первых лиц государства.

«Выпивки не было, по-моему, только у [президента СССР Михаила] Горбачева. Но она полагалась. Можно налить в полете или нельзя, принимала решение бортпроводница. Она же знала, кто летит», — вспомнил Милованов. По его словам, на борту воздушного судна всегда были коньяк и водка в матовой бутылке.

Пилот также отметил, что генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову нельзя было летать на вертолете, так как он всегда имел при себе аппарат «искусственная почка».

Ранее в марте кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал, что советские лидеры Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев любили блины. Брежневу, например, нравились сдобные блины на дрожжах — толстые и «ноздрястые». «Любил он их есть с черной икоркой, под "Зубровочку"», — раскрыл его предпочтения Галкин, который успел поработать с ним пару лет.

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Варвара Кошечкина
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