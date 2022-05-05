Раскрыты предпочтения Брежнева в алкоголе во время полетов

Ветеран правительственного отряда Милованов рассказал, что Брежнев любил пить «Зубровку»

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев во время перелетов на правительственных вертолетах любил пить «Зубровку». Предпочтения политика в интервью «Газете.Ru» раскрыл пилот-инструктор, ветеран Специального летного отряда «Россия» Адольф Милованов, перевозивший на Ми-8 первых лиц государства.

«Выпивки не было, по-моему, только у [президента СССР Михаила] Горбачева. Но она полагалась. Можно налить в полете или нельзя, принимала решение бортпроводница. Она же знала, кто летит», — вспомнил Милованов. По его словам, на борту воздушного судна всегда были коньяк и водка в матовой бутылке.

Пилот также отметил, что генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову нельзя было летать на вертолете, так как он всегда имел при себе аппарат «искусственная почка».

Ранее в марте кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал, что советские лидеры Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев любили блины. Брежневу, например, нравились сдобные блины на дрожжах — толстые и «ноздрястые». «Любил он их есть с черной икоркой, под "Зубровочку"», — раскрыл его предпочтения Галкин, который успел поработать с ним пару лет.