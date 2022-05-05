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ФСБ заподозрила россиянина в призывах к терроризму против чиновников

ФСБ подозревает астраханца в публичных призывах к терроризму против российских чиновников

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Астрахани, заподозрив его в призывах к терроризму против чиновников. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчина разместил в открытом доступе в соцсетях призывы к совершению террористических преступлений в отношении представителей органов государственной власти России.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении против астраханца уголовного дела.

28 апреля в Феодосии сотрудники ФСБ задержали 41-летнего местного жителя, призывавшего к убийству российских силовиков. Он разместил в социальной сети «ВКонтакте» материалы, призывающие пользователей убивать сотрудников правоохранительных органов. В отношении мужчины возбудили дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Любовь Ширижик
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