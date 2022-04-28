Сотрудники ФСБ задержали россиянина за призывы к убийству силовиков

В Феодосии сотрудники ФСБ задержали мужчину за призывы к убийству российских силовиков

В Феодосии сотрудники ФСБ задержали 41-летнего местного жителя, призывавшего к убийству российских силовиков. Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на официального представителя управления спецслужбы по Крыму и Севастополю Елену Варламову.

По данным ведомства, фигурант разместил в социальной сети «Вконтакте» материалы, призывающие пользователей убивать сотрудников правоохранительных органов.

Преступление выявили сотрудники МВД и ФСБ. В отношении мужчины возбудили дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что что на Камчатке учителя физкультуры из села Мильково оштрафовали на 20 тысяч рублей за разжигание межнациональной розни в соцсетях. Он призывал убивать представителей других национальностей.