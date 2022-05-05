Продажи машин в России упали почти втрое

«Ъ»: продажи легковых машин в России в апреле упали почти в три раза

В апреле продажи легковых автомобилей в России упали почти втрое по сравнению с мартом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основании данных «Автостата». Всего за месяц было реализовано 27,2 тысячи машин: в 2,9 раза меньше, чем месяцем ранее.

В то же время к концу месяца наблюдался небольшой всплеск спроса. Как говорят аналитики, новые машины на данный момент покупают из-за непонимания, когда возобновятся их поставки, и только при наличии предсказуемости с доходами.

Спрос вырос перед майскими праздниками, что может быть связано с эффектом отложенного спроса. «Люди просто решили не затягивать с покупкой машины. Однако в марте в целом продажи были гораздо лучше, чем в апреле», — прокомментировал гендиректор группы компаний «Тон-Авто» (Тольятти) Александр Курылин. К тому же в тот момент произошло небольшое снижение цен по сравнению с пиковыми значениями марта.

Как говорил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев, по итогам года продажи легковых автомобилей в России могут сократиться на 50 процентов, даже при позитивном сценарии реализовать удастся 800-850 тысяч единиц. При этом Калицев предупредил, что падение в два раза — это наилучший вариант, при всех остальных, если, например, возобновление производства придется только на третий квартал, готовиться следует к худшим результатам.