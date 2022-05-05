Россиянам пришлось выпрыгивать из застрявшего в яме автобуса

В Архангельске автобус не смог проехать из-за ямы на дороге

Автобус в Архангельске застрял в глубокой яме на проезжей части и не смог проехать дальше. Видео с места происшествия опубликовало в своем Telegram-канале издание «Подъем».

Общественный транспорт остановился на дороге на улице Урицкого. Жителям российского города пришлось прыгать через грязную лужу, чтобы выбраться из транспорта. На кадрах также можно заметить разбросанный вокруг ямы мусор.

В апреле школьник из башкирского села Ново-Иглино Иглинского района не дошел до школы из-за плохих дорог. Ребенок застрял в грязи по пути на занятия и не смог вытащить оттуда сапоги. В ответ на жалобу матери мальчика власти населенного пункта пообещали начать ремонтные работы на дороге в 2023 году.

Качеством проезжей части и тротуаров также обеспокоены в Красноярске — в сентябре жители города задали мэру Владимиру Саару вопрос о ремонте дорог, на который чиновник ответил известной поговоркой: «Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати». Саар неверно передал содержание пословицы, посоветовав хвалиться, «идучи срать».