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Бывший дом Анджелины Джоли и Брэда Питта в США купил неизвестный

Бывший дом Анджелины Джоли и Брэда Питта в Нью-Йорке продали за 13,6 миллиона долларов

Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

В США решили избавиться от бывшего дома актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта. Особняк в штате Нью-Йорк, где в начале 2000-х жили артисты, продали за 13,6 миллиона долларов, сообщает New York Post.

Внутри двухэтажной постройки в 790 квадратных метров восемь спален, семь ванных и отдельная уборная. Кухня оборудована высококачественной техникой, к ней примыкает столовая, а на первом этаже находится комната для йоги. В библиотеке и просторной гостиной с высокими потолками имеются камины, в хозяйской спальне — выход на террасу. Дом располагается на участке в 0,9 гектара, на котором также есть теннисный корт, бассейн и небольшой коттедж рядом с ним. Экстерьер, как и дизайн особняка внутри, выполнен преимущественно в бежевых оттенках.

До заключения сделки недвижимость в курортном районе Хэмптонс принадлежала брокеру Долли Ленз и ее мужу Аарону. Личность покупателя объекта неизвестна.

В сентябре 2021 года Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за недвижимости. Актер обвинил экс-супругу в заговоре после ее попытки продать их общее поместье во Франции. Питт заявил, что Джоли пытается помешать ему распоряжаться объектом и получать от него прибыль.

Александра Качан
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