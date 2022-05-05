Бывший президент Бразилии высказался о «странном» поведении Зеленского

Бывший президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Зеленский хотел войны с Россией

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о «странном» поведении президента Украины Владимира Зеленского на фоне российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бразильского политика, Зеленский хотел войны с Россией, в противном случае он бы находился за столом переговоров. «Он хотел войны. Если бы он ее не хотел, он бы должен был продолжать переговоры», — сказал он.

«Я не знаю президента Украины, но его поведение немного странное. Он как будто часть спектакля. Он по телевидению утром, днем и ночью. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведет политическую кампанию. А ему бы следовало быть за столом переговоров», — заявил экс-лидер Бразилии.

Лула да Силва добавил, что разжигание ненависти к президенту России Владимиру Путину со стороны стран Запада не является «решением проблемы».

1 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару готов приехать в Москву вместе с лидерами других стран, в том числе Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы внести вклад в переговоры России и Украины. «Мы хотели бы внести свой вклад», — процитировал Чавушоглу президента Бразилии, отметив, что Анкара обязательно изучит это предложение.