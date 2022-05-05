Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Бывший президент Бразилии высказался о «странном» поведении Зеленского

Бывший президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Зеленский хотел войны с Россией
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: CNN

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о «странном» поведении президента Украины Владимира Зеленского на фоне российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бразильского политика, Зеленский хотел войны с Россией, в противном случае он бы находился за столом переговоров. «Он хотел войны. Если бы он ее не хотел, он бы должен был продолжать переговоры», — сказал он.

«Я не знаю президента Украины, но его поведение немного странное. Он как будто часть спектакля. Он по телевидению утром, днем и ночью. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведет политическую кампанию. А ему бы следовало быть за столом переговоров», — заявил экс-лидер Бразилии.

Лула да Силва добавил, что разжигание ненависти к президенту России Владимиру Путину со стороны стран Запада не является «решением проблемы».

1 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару готов приехать в Москву вместе с лидерами других стран, в том числе Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы внести вклад в переговоры России и Украины. «Мы хотели бы внести свой вклад», — процитировал Чавушоглу президента Бразилии, отметив, что Анкара обязательно изучит это предложение.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Москва обвинила США в срыве участия российской делегации в заседании ООН
Доктор Мясников назвал причину распространенности подагры среди россиян
В России предложили по-новому распределять налог на прибыль компаний
В Германии допустили дефицит бензина при нефтяном эмбарго
Бывший президент Бразилии высказался о «странном» поведении Зеленского
Северная Корея отправила офисных работников на поля из-за угрозы голода
Кириенко и Турчак посетили Мариуполь
Макрон высказался о включении Индии в число постоянных членов Совбеза ООН
Разбогатевшая на продаже голых фото девушка рассказала об отношениях с отцом
Известная певица сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.