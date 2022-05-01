В Турции заявили о готовности президента Бразилии приехать в Москву с Эрдоганом

МИД Турции заявил о готовности президента Бразилии Болсонару приехать в Москву с Эрдоганом

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару готов приехать в Москву вместе с лидерами других стран, среди которых есть его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Vatan.

По его словам, главы Бразилии, Уругвая, Эквадора, Колумбии, Панамы и Венесуэлы с удовлетворением наблюдают за тем, как Турция выполняет роль посредника в переговорах России и Украины.

«Мы хотели бы внести свой вклад», — процитировал Чавушоглу президента Бразилии, отметив, что Анкара обязательно изучит это предложение.

Ранее представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара продолжит предпринимать усилия для прекращения боевых действий на Украине и завершения конфликта Москвы и Киева. Он также отметил, что есть вероятность достижения решения на основе суверенитета и территориальной целостности Украины.