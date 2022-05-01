Турция продолжит предпринимать усилия для завершения конфликта Москвы и Киева

Турция продолжит предпринимать усилия для прекращения боевых действий на Украине

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара продолжит предпринимать усилия для прекращения боевых действий на Украине и завершения конфликта Москвы и Киева. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что есть вероятность достижения решения на основе суверенитета и территориальной целостности Украины, а также постройки архитектуры безопасности, которая охватит все стороны.

«Ситуация стала еще более острой, особенно в плане нападений на мирных жителей. У нас были широкие обсуждения по этим вопросам и по эвакуации мирных жителей из Мариуполя, особенно по открытию гуманитарного коридора», — приводит агентство Anadolu слова Калына.

При этом он заметил что контакты необходимо поддерживать со всеми участниками конфликта, а также подчеркнул важность диалога с Россией.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала важность Анкары для Европейского союза.