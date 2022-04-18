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Эрдоган заявил о значимости Турции для ЕС из-за событий на Украине

Эрдоган заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала важность Турции для ЕС
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Handout / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала важность Анкары для Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, события вокруг Украины, посредничество Турции и старания турецких властей показали значимость страны для Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Анкара продолжает оказывать усилия для организации мирных переговоров России и Украины, ситуация остается сложной. Калын напомнил, что Турция уже принимала представителей Москвы и Киева на двух важных встречах в Анталье и Стамбуле в рамках усилий по решению украинского кризиса.

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Марина Совина
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