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Экс-замглавы подмосковного города приговорили к сроку за коррупцию

Экс-замглавы Чехова приговорили к 11 годам колонии за ущерб городу в 62 миллиона рублей
Дмитрий Фриш

Дмитрий Фриш. Кадр: Телеканал «Россия»

Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша к 11 годам колонии и штрафу в 53 миллиона рублей за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

По версии следствия, он получил взятки и недвижимое имущество на 43 миллиона рублей от представителей различных компаний. За это Фриш оказывал им покровительство и попустительство при реализации проекта застройки в Чеховском районе.

В результате при продаже двух зданий и нежилого помещения городу Чехов был причинен ущерб в размере около 62 миллионов рублей.

Экс-замглавы администрации признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

О задержании Фриша стало известно в марте 2019 года. Отмечалось, что в 2015 году он подписал договор купли-продажи муниципального здания без торгов и аукциона, а затем незаконно предоставил по этой сделке рассрочку оплаты на 10 лет.

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Мария Рубникович
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