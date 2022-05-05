Прокуратура начала искать отказавшиеся снизить цены компании

Forbes: прокуратура запросила у АКОРТ информацию об отказавшихся снизить цены поставщиках

Генеральная прокуратура России начала искать поставщиков, которые отказываются снижать отпускные цены на свою продукцию. Соответствующие данные, с указанием «наименований компаний и их местонахождения», ведомство запросило у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), узнал Forbes.

Запрос был направлен 25 апреля, ответ ожидался до 29 апреля. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караев рассказал, что есть случаи, «когда повышение закупочной цены, которое обосновывалось ослаблением рубля, не выровнялось и после укрепления национальной валюты». Более того, цены снизили лишь единицы, и «совершенно не в той пропорции, в которой поднимали», добавил он, отказавших называть конкретных поставщиков.

В одной из крупных федеральных сетей заявили, что обращались ко всем своим поставщикам с просьбой оценить возможности для снижения закупочных цен в силу укрепления рубля, однако цены никто не снизил. X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Ашан», Metro отказались комментировать переговоры с поставщиками.

Рубль, курс которого снижался после начала российской военной операции на Украине 24 февраля, позднее перешел к укреплению на фоне ограничений по операциям с валютами, введенными в стране, а также снижения спроса со стороны импортеров. В середине апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заметил, что рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты. На торгах утром 5 мая курс доллара находится ниже отметки в 67 рублей, евро стоит около 70 рублей.