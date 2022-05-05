Внешний вид Тома Круза на совместном фото с Леди Гагой озадачил фанатов

Фанаты заподозрили Тома Круза в пластических операциях из-за отекшего лица

Фанаты заподозрили американского актера Тома Круза в пластических операциях, увидев его на совместном фото с певицей Леди Гагой. Соответствующий кадр исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном снимке, сделанном после выступления Гаги в амфитеатре Dolby Live в Лас-Вегасе, видно, как она целует 59-летнего актера в щеку. «Спасибо, что пришел на концерт. Я люблю тебя, мой друг», — подписала пост знаменитость.

В свою очередь, пользователей сети озадачил изменившийся внешний вид звезды серии фильмов «Миссия невыполнима». Так, на фото Круз выглядел уставшим: его лицо было отекшим, а глаза — более узкими.

«Том какой-то странный», «Вы прекрасная пара, но Том сильно увлекся пластикой», «Удалите это», «Лицо Круза явно пострадало от злоупотребления пластикой», «Том, плохо выглядишь», — высказались юзеры.

Раннее австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась без макияжа и обеспокоила фанатов. На размещенном фото 54-летняя знаменитость позирует вместе с китайским режиссером Лулу Ванг в перерыве между съемками сериала, в котором она сейчас принимает участие. Актриса предстала перед камерой в хлопковой майке белого цвета, без мейкапа на лице и с небрежно собранными волосами назад.