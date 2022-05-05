Туристы забронировали все места в отелях Дербента на летний сезон

Туристы забронировали 100% мест в отелях Дербента на летний сезон

Всем места в отелях дагестанского Дербента забронированы туристами на предстоящий весенне-летний сезон. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в городе ожидается значительное увеличение числа путешественников по сравнению с прошлым годом. «Дербент в 2021 году посетили порядка 400 тысяч человек, в этом году мы ожидаем значительный рост. На самолеты огромное количество билетов уже зарезервировано, также в городе забронированы все гостиничные номера на весь туристический сезон», — рассказал руководитель пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов.

По его словам, в городе благоустроили шесть исторических районов, открыли новое общественное пространство в продолжение полюбившейся горожанам улицы Мамедбекова.

«На завершающей стадии находятся работы по строительству и созданию самого масштабного мультимедийного фонтана в парке Низами Гянджеви, который также находится вдоль крепостной стены. Еще одна локация появилась в сосновом бору, расположенном рядом с крепостью Нарын-кала, там разворачивается экопарк на территории 60 га. В этом сезоне он будет доступен после благоустройства первых двух этапов», — сообщил он.