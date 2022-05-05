Малый и средний бизнес заключил договоров по 223-ФЗ на 900 миллиардов рублей

Более 49 тысяч предприятий заключили договоры о закупках компаний с госучастием по 223-ФЗ

Более 49 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса заключили в первом квартале 2022 года договоры в рамках закупок компаний с госучастием по 223-ФЗ. Общая сумма заключенных договоров составила 899 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

«В первом квартале госкомпании сохранили рынок закупок для малого и среднего бизнеса, несмотря на введение санкционных и ограничительных мер в отношении российских крупнейших заказчиков. Это очень важно, потому что таким образом у малых и средних предприятий остается доступ к стабильной сбытовой площадке», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что за три месяца этого года по сравнению с годом ранее на 2,5 тысячи выросло количество поставщиков из числа малых и средних предприятий. В то же время объем закупок у них превысил аналогичный показатель 2021 года почти на 100 миллиардов рублей, а доля таких закупок достигла 38 процентов в общем объеме.

Наибольший прирост закупок продемонстрировали малые и средние предприятия Брянской области (148,45 процента). Затем идет бизнес Калужской (103,35 процента), Новгородской (98,4 процента), Еврейской автономной (91,6 процента) и Архангельской областей (88,2 процента). В топ-10 по этому показателю также вошли Астраханская область (84,2%), Ненецкий автономный округ (45,63 процента), Орловская (78,6 процента) и Магаданская области (69,2 процента), Чувашская Республика (64,9 процента).

В первом квартале 2022 года отмечен резкий прирост числа договоров на закупку ряда товаров. В числе лидеров спроса было компьютерное, электронное и оптическое оборудование (2,7 раза), напитки и пищевые продукты (2,7 раза), текстиль и изделия текстильные (2,6 раза), услуги здравоохранения и соцобеспечения (2,3 раза), производственная и профессиональная одежда (2,1 раза).

В десятку лидеров по приросту договоров вошли также закупки продукции горнодобывающих производств (1,7 раза); лесоводства, сельского и рыбного хозяйства (1,5 раза), программного обеспечения и консультаций в области IT-технологий (1,5 раза), лекарств и медицинских материалов (в 1,5 раза).

По итогам первого квартала 2022 года экономия средств при закупках у малого и среднего бизнеса составила 6,38 процента (в четыре раза больше показателя 2020 года). При этом максимальная экономия достигала 8,1 процента при проведении закупок через «запросы предложений».

Среднее количество заявок на каждую закупку по итогам первого квартала 2022 года — 1,92.

Чаще всего закупки проводились через «запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства». Всего таким способом было размещено 13 тысяч 375 лотов на 20,5 миллиарда рублей. В среднем на каждый такой лот приходилось 1,86 заявки от малых и средних компаний.

Объем закупок у единственного поставщика из числа малых и средних предприятий составил 6,38 процента (в 2,2 раза ниже, чем общая практика по 223-ФЗ в 2020 году). При этом при сравнении результатов таких закупок в первом квартале 2022 года с аналогичным периодом 2021 года отмечено снижение на 8,1 процента по количеству и на 41,5 процента по объему.

Напомним, с 2022 года делать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25 процентов, ее обеспечением занимается Корпорация МСП. Одним из показателей нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, установлен объем закупок компаний с госучастием у малого и среднего бизнеса. Он должен составить не менее 5 триллионов рублей к 2024 году.