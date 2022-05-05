ИРИ финансово поможет документалистам

Институт развития интернета выделит гранты на документальные фильмы в рамках «Умного кино»

Институт развития интернета (ИРИ) впервые окажет финансовую помощь документальному кино. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках проекта «Умное кино» общества «Знание» ИРИ выделит документалистам гранты. Их получат десять лучших работ в категории «Образ будущего». Режиссеры должны подготовить сценарии своих документальных фильмов, которые будут рассматриваться на первом этапе конкурса проекта «Умное кино». Победителей выберет экспертная группа ИРИ.

Директор по интегрированным коммуникациям ИРИ Александр Ляпин отметил, что документалисты должны изложить свое видение будущего России и путей ее развития. По его словам, эта тема всегда была актуальна для русских мыслителей.

В мае комиссии выберут авторов лучших сценариев. Сценаристы получат возможность приехать в Москву, где будут проходить курс интенсивов и мастер-классов с известными кинематографистами. В декабре в Москве планируют организовать показ подготовленных проектов на фестивале «Умное кино».