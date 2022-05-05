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Россияне потратили на недвижимость в курортном городе миллиарды долларов

Россияне стали владельцами трех процентов недвижимости в Дубае на 3,3 миллиарда долларов

Фото: Kent Tupas / Unsplash

Граждане России потратили миллиарды долларов на недвижимость в Дубае. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра EU Tax Observatory в своем исследовании.

Согласно данным за 2020 год, россияне владеют тремя процентами недвижимости в Дубае общей стоимостью в 3,3 миллиарда долларов. Россия заняла восьмое место в топе стран по количеству владельцев жильем в курортном городе, обогнав Китай, Францию и США — всего 5,3 тысячи граждан страны принадлежит 9,7 тысячи объектов в Дубае. Средняя стоимость приобретаемой россиянами недвижимости составила 342 тысячи долларов.

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В тройке лидеров по количеству владельцев и общей затраченной на жилье сумме оказались Индия, Великобритания и Пакистан. 34,8 тысячи граждан Индии приобрели квартиры и дома в Дубае на 29,8 миллиарда долларов, 14,7 тысячи британцев — на 23,1 миллиарда долларов, 10,6 тысячи пакистанцев — на 19,6 миллиарда.

В марте агентство недвижимости Metropolitan Premium Properties зафиксировало увеличение спроса на жилье в Дубае со стороны россиян. Количество сделок с недвижимостью увеличилось в четыре раза за две недели. Особенной популярностью начали пользоваться объекты стоимостью до 500 тысяч долларов. Спрос вырос как на покупку, так и на краткосрочную аренду.

Александра Качан
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