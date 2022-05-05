Болгария попросит об отсрочке на введение нефтяного эмбарго

Болгария попросит ЕК отсрочить введение эмбарго на импорт российской нефти

Болгария на будущей неделе попросит Европейскую комиссию отсрочить введение эмбарго на импорт российской нефти. Об этом заявил глава Минэнерго республики Александр Николов, сообщает «РИА Новости».

Политик отметил, что Болгария точно запросит отсрочку на введение эмбарго. «В зависимости от решений на европейском уровне мы будем также искать свои решения и способы работы, чтобы не было рисков для нефтепереработки и чтобы производственные мощности продолжали работать в нормальном режиме», — заявил министр.

Николов также подчеркнул, что болгарские, румынские и греческие власти будут вместе работать над альтернативными путями для газоснабжения региона. Сейчас, по словам министра, правительства расширяют сотрудничество «на инфраструктурной основе», в том числе с помощью компании «Булгартрансгаз».

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Блок должен постепенно отказаться от нефти до конца 2022 года, однако некоторые страны больше зависят от российских энергоресурсов, что учитывается в проекте по эмбарго. СМИ сообщают, что Венгрия и Словакия могут получить право продолжать покупать российскую нефть как минимум до начала 2024 года.