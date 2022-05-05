Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Болгария попросит об отсрочке на введение нефтяного эмбарго

Болгария попросит ЕК отсрочить введение эмбарго на импорт российской нефти

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Болгария на будущей неделе попросит Европейскую комиссию отсрочить введение эмбарго на импорт российской нефти. Об этом заявил глава Минэнерго республики Александр Николов, сообщает «РИА Новости».

Политик отметил, что Болгария точно запросит отсрочку на введение эмбарго. «В зависимости от решений на европейском уровне мы будем также искать свои решения и способы работы, чтобы не было рисков для нефтепереработки и чтобы производственные мощности продолжали работать в нормальном режиме», — заявил министр.

Николов также подчеркнул, что болгарские, румынские и греческие власти будут вместе работать над альтернативными путями для газоснабжения региона. Сейчас, по словам министра, правительства расширяют сотрудничество «на инфраструктурной основе», в том числе с помощью компании «Булгартрансгаз».

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Блок должен постепенно отказаться от нефти до конца 2022 года, однако некоторые страны больше зависят от российских энергоресурсов, что учитывается в проекте по эмбарго. СМИ сообщают, что Венгрия и Словакия могут получить право продолжать покупать российскую нефть как минимум до начала 2024 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин извинился за слова Лаврова о «еврейской крови» у Гитлера
Лукашенко предупредил Украину о «еще более серьезном» российском оружии
Орбан обвинил Еврокомиссию в угрозе единству Евросоюза из-за российской нефти
Болгария попросит об отсрочке на введение нефтяного эмбарго
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
В Подмосковье ребенок пострадал от выстрела из пневматического оружия
Представитель Абрамовича выступил с заявлением о продаже «Челси»
Учительница стала звездой OnlyFans и разбогатела на продаже откровенных видео
Венгрия отказалась поддержать новый пакет санкций против России
Российские пивоварни остановили работу из-за хакеров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.