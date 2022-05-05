В ЕС рассказали о сложностях с санкциями против российского газа

Боррель заявил, что газ из России нельзя будет заменить, если он попадет под санкции ЕС

Российский газ невозможно будет заменить, поэтому Евросоюз пока не обсуждает санкции в этом направлении. Об этом рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По словам Борреля, Европейский союз испытывает сложности с отказом от поставок российского газа, поскольку у стран ЕС нет альтернатив этому ресурсу в нефтехимической промышленности. При этом Брюссель способен наладить поставки нефти из других стран и может позволит себе ограничения на российскую нефть.

Ранее агентство Bloomberg выпустило материал, в котором сообщалось, что ЕС будет стремиться активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы заменить импорт российского природного газа, а также снизить зависимость от Москвы почти на две трети в 2022 году.