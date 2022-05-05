Четверо россиян осуждены за преступления 10-летней давности

В Санкт-Петербурге получили сроки члены банды, орудовавшей около 10 лет назад

Четверых членов банды, которая орудовала в начале 2010-х, осудили за преступления 10-летней давности в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 5 мая, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, фигуранты в зависимости от ролей и степени участия признаны виновными в участии в банде, разбое, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также присвоении денежных средств с использованием служебного положения. Банда в основном нападала на ювелирные магазины и почтовые отделения, однако одна из членов банды — бывшая кассир казанского отделения крупного банка. В 2009 году она похитила у работодателя 11 миллионов рублей — сложила купюры в хозяйственную сумку и скрылась с рабочего места.

Суд приговорил Розу Аглемзянову к десяти годам лишения свободы, она будет отбывать срок в колонии общего режима. Трое других членов банды — Кирилл Паныло, Андрей Барташевич и Александр Парамонов — осуждены на десять лет, девять лет, восемь лет и шесть месяцев соответственно. Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Организатор банды Ильдар Гиниятуллин был осужден ранее и уже отбывает наказание.

Следствие считает, что участники банды с мая 2011 года по январь 2014-го с огнестрельным оружием нападали на крупные ювелирные магазины в Санкт-Петербурге и отделения почтовой связи во Всеволожском районе Ленинградской области. Ущерб от деятельности банды превысил 17 миллионов рублей. По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, именно Аглемзянова признала вину в полном объеме и дала показания на соучастников.