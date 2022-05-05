В турецком городе грузовик врезался в пассажирский автобус

A Haber: грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в турецкой Бурсе

В результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом в турецком городе Бурса погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро получили ранения. О произошедшем инциденте сообщает телеканал A Haber.

Согласно данным телеканала, направлявшийся в сторону турецкой столицы грузовик врезался в автобус на автомагистрали Бурса-Анкара. Утверждается, что виновник аварии бросил грузовик и скрылся.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что кортеж президента Болгарии попал в ДТП с грузовиком недалеко от Пловдива. Уточнялось, что машина врезалась в ехавший навстречу грузовик. В результате инцидента пострадали двое сотрудников команды президента, среди которых его лечащий врач, который получил перелом руки. Оба пострадавших попали в больницу.