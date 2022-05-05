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Названы способы снизить цены на жилье в России

В «ИНКОМ-Недвижимость» заявили, что власти могут добиться снижения цен на жилье

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Российские власти могут добиться снижения цен на первичное жилье, говорится в сообщении «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру». Эксперты агентства назвали способы повышения уровня доступности новых квартир для граждан.

По их мнению, сократить ценники помогут следующие меры: снижение арендных платежей на землю, сокращение процентов под проектное финансирование, регулировка цен на стройматериалы, упрощение согласований технических условий, экспертиз, разрешений на строительство.

Также следует увеличивать объемы предложения жилья, заявили специалисты. В настоящее время, по их наблюдениям, предложение не успевает за спросом. Рост количества новостроек будет способствовать равновесию на рынке, подчеркивается в сообщении.

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В «ИНКОМ» полагают, что снижение ставки по программе льготной ипотеки с 12 до 9 процентов не сможет вернуть спрос на жилье на уровень 2020-2021 годов. «Сейчас население чувствует сильное санкционное давление, заработная плата не увеличивается, в стране высокая инфляция, подорожала потребительская корзина, — указывают эксперты. — Текущие реалии экономики не способствуют возможностям домохозяйств добавлять к расходам ежемесячные платежи по ипотеке». Спрос на первичное жилье может упасть на 30-40 процентов, предупреждают специалисты.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в настоящее время никто не может спрогнозировать динамику цен на жилую недвижимость в России. На стоимость квадратных метров влияют несколько факторов, указал он.

Нина Ташевская
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