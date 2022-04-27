Оценена вероятность роста цен на жилье в России

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что цены на жилье будут корректироваться на уровне инфляции

В настоящее время никто не может спрогнозировать, что будет с ценами на жилую недвижимость в России, заявил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. На стоимость квадратных метров влияют несколько факторов, указал он.

«Могу только сказать, что коррекция будет где-то на уровне инфляции. Какая она будет — тоже сейчас будем смотреть, потому что на цены влияет много факторов», — пояснил чиновник.

Говоря о вероятности роста цен, он отметил, что сейчас на стоимость строительства дополнительно влияет «логистика». «Хотя доля импорта небольшая, но если какого-то элемента нет, то мы объект ввести не можем, — посетовал Хуснуллин. — Подобная задержка влияет на себестоимость: людей надо держать, затраты нести надо. Поэтому по ценам будем смотреть в ручном режиме».

Ранее стало известно, что в девяти из 16 крупных российских городов (с населением от 500 тысяч человек) наметился тренд на понижение стоимости готовых квартир. В большей части «миллионников» цены на вторичном рынке за три недели апреля выросли чисто символически — менее чем на 1 процент.