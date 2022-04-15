Цены на жилье в России начали снижаться

Тренд на падение стоимости квартир заметили в 9 из 16 российских мегаполисов

В 9 из 16 крупных российских городов (с населением от 500 тысяч человек) наметился тренд на понижение стоимости готовых квартир. В большей части «миллионников» цены на вторичном рынке за три недели апреля выросли чисто символически — менее чем на 1 процент, говорится в материалах портала Restate.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Цены на вторичном рынке недвижимости России прекратили рост, а в некоторых регионах намечается падение, констатируют аналитики. В Уфе средняя стоимость готового жилья уже начала снижаться, пусть и в пределах статистической погрешности — всего на 0,15 процента за апрель.



В Краснодаре с 24 марта цены «просто замерли», отмечают специалисты. В остальных миллионниках, включая Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург, цены на вторичном рынке выросли на 0,2-0,9 процента. При этом весь текущий год за те же три недели в среднем в крупных городах они росли на 2-3 процента.

В городах с населением 500-990 тысяч человек схожая тенденция: в половине из них цены на «вторичку» притормозили, например в Тюмени и Сочи. В Москве тем временем зафиксирован почти 3-процентный рост на готовое жилье. «Но явные негативные сигналы для рынка уже появились и здесь, — утверждают в Restate.ru. — Так, те самые студии, спрос на которые должен упасть в первую очередь, подешевели в столице за отчетный период более чем на 5 процентов».



Ранее россиянам отсоветовали тратить наличные на покупку квартир. Есть возможность банального ограбления или подмены денежных купюр на фальшивые банкноты. Кроме того, деньги необходимо перевозить и где-то хранить, указали специалисты.