Разработчик российских самолетов сменил руководство из-за срыва планов

РБК: Разработчик самолетов Ил уволил топ-менеджеров из-за срыва сроков программы Ил-114-30

В последние недели в руководстве компании «Ил», которая отвечает за разработку нескольких российских самолетостроительных программ в гражданской и военно-транспортной авиации, покинули должности сразу несколько руководителей. Источники РБК в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) объяснили, что поводом для смены начальства стал срыв планов по срокам программы Ил-114-30.

Ключевым увольнением называют уход в конце апреля первого заместителя управляющего директора Алексея Бескибалова. В те же сроки лишился должности директор дирекции Ил-114 Константин Федорович.

Собеседник издания из «Ил» сказал, что Федоровича убрали, потому что «самолеты не летают». В ОАК (головная компания «Ил») не стали объяснять причину перестановки по существу, утверждая, что с программой Ил-114-300 она не связана, но одновременно указали, что в настоящее время поставлена задача ускорить реализацию проекта и проведение испытаний.

Место Бескибалова занял Даниил Бренерман, одновременно сохранивший должность управляющего директора Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени А.С. Яковлева. Ранее, как утверждает источник в «Ил», он внес существенный вклад в ускорение программы сертификационных испытаний среднемагистрального самолета МС-21-300.

Прототип Ил-114-300 выполнил первый полет в декабре 2020 года. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов тогда заявлял, что поставки лайнера в авиакомпании начнутся уже в 2023 году. Источник в ОАК в настоящее время утверждает, что ранее 2024 года запустить самолеты в коммерческую эксплуатацию не получится. Предполагается, что Ил-114-300 должен вмещать 52-64 пассажира и заменить на внутрироссийских линиях самолеты ATR, Bombardier и советские Ан-24/26.

В середине апреля Чемезов рассказал, что выпуск лайнеров SSJ100 с российскими комплектующими, в том числе с отечественным двигателем ПД-8, Россия сможет наладить с 2024 года. Этот вопрос стал особенно актуальным после того, как российско-французская компания компания PowerJet прекратила ремонт и техобслуживание двигателей для SSJ100 и отказалась поставлять запчасти.