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Россияне назвали надежный способ сохранения сбережений

Финансист Мастеров заявил о снижении доверия россиян к валютам и ценным бумагам

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Уровень доверия россиян к западным институтам, валютам и ценным бумагам снижается, заявил в беседе с агентством Regnum ведущий научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Эксперт назвал способ сохранения сбережений, который россияне считают надежным — это вложения в недвижимость. «Любые инвестиции — в валюту или в ценные бумаги — сейчас связаны с потенциальным риском, — подчеркнул Мастеров. — Многое из того, что на протяжении долгого времени казалось надежным вариантом вложения финансовых средств, сейчас чревато большими рисками. Снижается доверие к доллару, к западным институтам и компаниям как источникам инвестиций».

В сложившихся условиях приобретение недвижимости оказывается надежным вариантом для инвесторов, указал финансист. При этом, по его словам, не у всех граждан России есть финансовая возможность купить недвижимость высокого качества, и поэтому они готовы вкладываться даже в квартиры «более дешевой категории».

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Нина Ташевская
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