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Джонсон и Зеленский обсудили предоставление Киеву нового оружия

Джонсон и Зеленский обсудили предоставление Украине оружия более высокой дальности
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Великобритании.

«Лидеры обсудили развитие событий на поле боя и потребности Вооруженных сил Украины. В частности, они обсудили вопрос предоставления оружия более высокой дальности, чтобы предотвратить обстрелы мирных граждан», — сказано в заявлении кабмина Соединенного Королевства.

В Лондоне не уточнили, о каких именно вооружениях идет речь. Отмечается, что Джонсон и Зеленский договорились провести еще один разговор в ближайшие дни.

3 мая сообщалось, что Джонсон обратится к украинскому парламенту по видеосвязи. Отмечалось, что политик намерен сравнить ситуацию на Украине «с борьбой Великобритании во время Второй мировой войны» и повторить часть слов из знаменитой речи экс-премьера Уинстона Черчилля.

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Виктория Кондратьева
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