Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Оценены промежуточные результаты программы детского туристического кешбэка

Ростуризм: около 300 тысяч путевок куплено по акции детского туристического кешбэка

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Ростуризме оценили промежуточные результаты программы детского туристического кешбэка — на данный момент куплено более 300 тысяч путевок. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, родители приобрели туры для детей на общую сумму в 11 миллиардов рублей, из которых 4,7 миллиарда вернулись им в виде кешбэка.

Глава Ростуризма Зарина Догузова напомнила, что участники программы могут вернуть до 50 процентов от стоимости путевки в детские лагеря. Однако сумма кешбэка не должна превышать 20 тысяч рублей. Акция продлится с 1 мая по 30 сентября, на нее выделено 7,5 миллиарда рублей.

Ранее, в апреле, в Ростуризме заявили, что по программе детского туристического кешбэка в 2022 году на счета россиян вернулась рекордная сумма — более трех миллиардов рублей. Средний чек за отдых составил чуть более 36 тысяч рублей, а средний размер кешбэка — 15,3 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Губернатор российского региона сообщил об обстреле Украиной приграничных сел
Прокуратура начала искать отказавшиеся снизить цены компании
Россия уничтожила две пусковые установки комплекса «Точка-У»
Украинский суд арестовал активы родственников Медведчука
Минобороны сообщило об уничтожении авиации на украинском аэродроме
Найдено доказательство миграции женщин бронзового века с материка в Шотландию
Российские заводы остались без оборудования для электростанций
Минобороны заявило о трех сбитых самолетах ВСУ
В России бросились избавляться от торговых центров
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о матерящемся Маслякове
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.