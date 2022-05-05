Оценены промежуточные результаты программы детского туристического кешбэка

Ростуризм: около 300 тысяч путевок куплено по акции детского туристического кешбэка

В Ростуризме оценили промежуточные результаты программы детского туристического кешбэка — на данный момент куплено более 300 тысяч путевок. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, родители приобрели туры для детей на общую сумму в 11 миллиардов рублей, из которых 4,7 миллиарда вернулись им в виде кешбэка.

Глава Ростуризма Зарина Догузова напомнила, что участники программы могут вернуть до 50 процентов от стоимости путевки в детские лагеря. Однако сумма кешбэка не должна превышать 20 тысяч рублей. Акция продлится с 1 мая по 30 сентября, на нее выделено 7,5 миллиарда рублей.

Ранее, в апреле, в Ростуризме заявили, что по программе детского туристического кешбэка в 2022 году на счета россиян вернулась рекордная сумма — более трех миллиардов рублей. Средний чек за отдых составил чуть более 36 тысяч рублей, а средний размер кешбэка — 15,3 тысячи рублей.