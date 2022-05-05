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Вучич заявил об усложнении позиции Сербии из-за Путина

Вучич заявил, что позиция Сербии усложнилась из-за слов Путина о Косове

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Позиция Сербии усложнилась из-за того, что президент России Владимир Путин в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем провел аналогию между ситуацией на Донбассе и ситуацией с Косовым. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, перадет РИА Новости.

«Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. Обо всем этом я буду говорить завтра», — заявил сербский лидер. По его словам, Сербии «никогда не было тяжелее в политическом смысле», и это осложняется экономической ситуацией.

«Вы слышали Олафа Шольца, что точно он говорил? Кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций», — добавил Александр Вучич.

При этом президент Сербии отметил, что Белград останется военно-нейтральным и сохранит независимую позицию. Он также подтвердил, что Сербия не будет вводить экономические санкции против России.

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Николай Чигасов
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