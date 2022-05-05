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Лукашенко предупредил Украину о «еще более серьезном» российском оружии

Президент Белоруссии Лукашенко призвал Украину «остановиться и договориться»
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Спецоперация на Украине закончится российской победой, и США это понимают, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

По словам белорусского лидера, Россия «при всех сложностях, трудностях обречена победить». По его словам, американская сторона понимает это как никто другой. «Поэтому надо остановиться и договориться. Это сейчас можно, пока конфликт не перешел на качественно новую стадию», — предупредил он и призвал Киев «договориться».

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Лукашенко предостерег Украину от риска применения Россией «еще более серьезного оружия». По мнению политика, если конфликт перейдет на новый уровень, НАТО и США «за тысячи километров никаким старьем и даже современным оружием не помогут Украине». Лукашенко уточнил, что владеет данными о захваченном российской армией западном оружии на Украине.

Ранее Лукашенко назвал затянувшейся российскую спецоперацию на Украине. Россия проводит специальную операцию с 24 февраля.

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Марина Совина
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