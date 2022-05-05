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Для клиентов ВТБ Мои Инвестиции создано универсальное мобильное приложение

Новая версия ВТБ Мои Инвестиции работает на всех смартфонах и планшетах

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Новая версия ВТБ Мои Инвестиции доступна из мобильных браузеров, работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений. Универсальная версия сохранила функционал приложения ВТБ Мои Инвестиции и полностью повторяет его интерфейс, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

Пользователи смартфонов и планшетов могут разместить ярлык приложения для быстрого доступа к нему на экране устройства.

К примеру, пользователям с браузером Safari необходимо вбить ссылку в адресной строке, перейти на страницу, внизу экрана нажать на значок «Поделиться», выбрать в меню «На экран «Домой», далее нажать «Добавить» – ярлык ВТБ Мои Инвестиции появится на экране вашего смартфона. Далее необходимо войти в приложение с использованием своих логина и пароля. Вам придет код безопасности, введите его для подтверждения входа. Инструкции для работы с универсальным приложением для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ.

Инструкции по установке мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции для различных операционных систем по-прежнему доступны на сайте ВТБ.

Приложение ВТБ Мои Инвестиции обеспечивает розничным клиентам удобный и быстрый доступ к инвестиционным услугам и инструментам группы и неоднократно получало премии как лучший качественный и комплексный сервис для решения финансовых потребностей клиентов. Количество пользователей ВТБ Мои Инвестиции в день составляет порядка 400 тысяч человек.

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Татьяна Романова
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