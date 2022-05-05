Международный производитель бумаги продаст заводы в России

Группа по производству бумаги и упаковки Mondi продаст активы в России

Международная группа по производству бумаги и упаковки Mondi продаст свои активы в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В России группе принадлежит три предприятия, на которых работают 5,3 тысячи сотрудников. Продажа этих заводов представляет собой сложный процесс, который затрудняется постоянно меняющейся политической и правовой средой. «Таким образом, нет уверенности о сроках совершения сделки, а также о ее структуре», — заявили в пресс-службе. Решение о продаже объяснили специальной военной операцией России на территории Украины. В компании отметили, что глубоко озабочены гуманитарными последствиями конфликта, и выразили соболезнование всем пострадавшим.

В Mondi добавили, что по их данным стоимость российских активов компании на 2021 год составляла 687 миллионов евро. По итогам предыдущего года, на Россию пришлось около 12 процентов выручки компании. Предприятие «Монди СЛПК» в республике Коми — наиболее значимый актив группы в России, на нем работает 4,5 тысячи человек, а также крупнейший производитель бумаги в стране.

Ранее в апреле крупнейший производитель бумаги в Европе — финская компания по деревопереработке Stora Enso — решила продать два своих лесопильных завода в России и компанию по закупке древесины. На фоне санкций Россия уже столкнулась с дефицитом бумаги, из-за чего трудности уже начались в книжной индустрии. Дефицит мелованной бумаги, используемой для печати высококачественных книг, составит 40 процентов от потребляемого в России объема.