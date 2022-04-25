Крупнейший производитель бумаги в Европе продаст свои заводы в России

Финская Stora Enso продаст свои заводы в России

Финская компания по деревопереработке Stora Enso решила продать два своих лесопильных завода в России местному руководству. Об этом говорится на сайте крупнейшего производителя бумаги в Европе.

Также будет продана компания по закупке древесины, поставляющая ее лесопильным заводам. Планируется, что сделка будет совершена во втором квартале это года. Финский гигант считает, что это не окажет значительного влияния на годовой объем продаж или операционную прибыль компании.

В Stora Enso отметили, что из-за «ухудшения деловых перспектив» убыток этих предприятий в первом квартале составил 70 миллионов евро. Дополнительный убыток после сделки будет оценен в еще около 60 миллионов евро. Лесопильные заводы компании расположены в Новгороде и Карелии, на них работают около 500 человек. 2 марта Stora Enso сообщила о прекращении производства и продаж в России.

На фоне запрета ЕС на ввоз в Россию мелованной бумаги в отечественной книжной индустрии начались трудности. Дефицит мелованной бумаги, используемой для печати высококачественных книг, составит 40 процентов от потребляемого в России объема.