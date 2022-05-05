Во Франции назвали возможные сроки введения эмбарго на российскую нефть

Во Франции заявили, что ЕС может договориться по эмбарго на нефть из России к концу недели

К концу недели страны-участники ЕС могут договориться по вопросу введения эмбарго на нефть из России. Такие возможные сроки назвала министр экологического перехода председательствующей в Совете Евросоюза Франции Барбара Помпили в эфире радиостанции France Info.

«Это нормально, что проходят дискуссии, потому что некоторые страны ЕС зависят от российской нефти больше, чем другие. Поэтому нужно найти соглашение, которое позволит применить эту меру, и это предмет дискуссий, которые сейчас проходят в Брюсселе. Я думаю, что мы придем [к соглашению] к концу недели», — заявила министр.

По ее мнению, введение эмбарго станет тяжелым ударом для российской экономики, а к концу года Европа сможет полностью диверсифицировать поставки и научиться обходиться без сырой нефти из России. Также она вновь призвала ЕС снижать зависимость от энергоносителей и развивать возобновляемые источники энергии.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуду заявил, что власти страны передумали вводить эмбарго на российскую нефть. Он отметил, что нефть и сжиженный газ относятся к ресурсам, для которых трудно найти иного поставщика, поэтому в настоящий момент Япония не может ввести такую меру.