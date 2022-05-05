АРХБУМ и УЭК договорились о практикоориентированном обучении работников компании

АРХБУМ и УЭК подписали договор о практикоориентированном обучении работников компании

Областное государственного бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский электромеханический колледж» (УЭК) и компания «АРХБУМ» (дочернее предприятие Архангельского целлюлозно-бумажного комбината) подписали договор сроком на пять лет о практикоориентированном обучении работников компании на базе колледжа. Об этом говорится в сообщении компании «АРХБУМ».

В рамках сотрудничества планируется подготовка и переподготовка кадров для всех предприятий АО «АРХБУМ» в Центральном и Приволжском федеральных филиалов в соответствии с современными требованиями и текущими потребностями компании.

Как отметили в HR-департаменте компании, первые свидетельства о повышении квалификации были выданы в апреле 2022 года машинистам гофроагрегатов Истринской и Подольской площадок «АРХБУМ». Заключенный договор лишь формализировал успешный опыт сотрудничества.

По словам бизнес-партнера по управлению персоналом группы по оценке, обучению, подбору и развитию АО «АРХБУМ» Елены Палагуты, среди главных преимуществ профпереподготовки на базе УЭК нужно отметить возможность дистанционного обучения, индивидуальную траекторию обучения и динамичность формирования новых компетенций с целью совершенствования производственных процессов.

В настоящее время АО «АРХБУМ» является одним из современнейших российских предприятий по производству гофрокартона с одним из самых высоких уровней эффективности труда. Выработка в месяц на одного работающего в каждом филиале компании за 2021 году составила 31,8 тысячи кубометров продукции.

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