Орбан обвинил Еврокомиссию в угрозе единству Евросоюза из-за российской нефти

FT: Орбан обвинил Еврокомиссию в угрозе единству ЕС из-за планов эмбарго на нефть из РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Еврокомиссию в угрозе единству Европейского Союза (ЕС) из-за намерений ввести эмбарго на российскую нефть. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения, ей придется нести полную ответственность за исторический провал в процессе евроинтеграции», — подчеркнул политик.

По мнению Орбана, предложенные Еврокомиссией антироссийские санкции спровоцируют дальнейший рост цен на энергоносители без смягчающих мер со стороны Евросоюза.

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Блок должен постепенно отказаться от нефти до конца 2022 года, однако некоторые страны больше зависят от российских энергоресурсов, что учитывается в проекте по эмбарго. СМИ сообщают, что Венгрия и Словакия могут получить право продолжать покупать российскую нефть как минимум до начала 2024 года.

