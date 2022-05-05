Найдено доказательство миграции женщин бронзового века с материка в Шотландию

Antiquity: доказано европейское происхождение большей части женщин Оркнейских островов

Группа специалистов из Университета Хаддерсфилда в Англии нашла доказательство миграции большого количества женщин бронзового века с европейской части материка в Шотландию, на Оркнейские острова. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Исходя из данных научной работы, около 4500 лет назад люди, живущие на Оркнейских островах, построили каменные сооружения и склепы. Более ранние анализы также указывали на то, что древние жители островов имели сельское поселение. В новой работе ученые проанализировали ДНК костей из захоронений.

Специалисты обнаружили, что кладбище изначально было местом погребения только трех семей. Они также выявили, что мужская часть похороненных была связана происхождением с островами или окрестностями. Однако большая часть женщин прибыла с европейского континента. Ученые считают, что они принесли с собой аспекты своей культуры, например, тесные общинные связи и инновационные для тех лет сельскохозяйственные методы.

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