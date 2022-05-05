В Евросоюзе заявили об отсутствии планов по отказу от газа из России

Председатель Европейского совета заявил об отсутствии планов по отказу от газа из России

У Евросоюза отсутствуют какие-либо планы по отказу от российского газа, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в интервью испанской радиостанции. Об этом в четверг, 5 мая, передает «Интерфакс».

Председатель Евросовета обратил внимание на то, что замену нефти подыскать еще возможно, но «с газом все по-другому». «Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается», — сказал Мишель.

Вопрос эмбарго российской нефти обсуждается в рамках очередного пакета санкций Евросоюза. Некоторые страны намерены в случае принятия запрета просить о более длительных сроках отказа от российского энергоресурса.

Запрета на импорт газа не предполагается, однако проблемы могут возникнуть в связи с неисполнением новых требований России, касающихся расчетов за газ с использованием рублевых счетов в Газпромбанке. Поставки в страны, отказавшиеся от новой схемы, уже прекратились.