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Появились подробности проведения акции «Бессмертный полк» в Москве

Власти Москвы заявили, что сбор участников «Бессмертного полка» начнется 9 мая с 12:30

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Сбор участников традиционной акции «Бессмертный полк» начнется в Москве 9 мая с 12:30, само шествие стартует в 15:00. Такие подробности проведения приводятся на официальном сайте столичного мэра и правительства.

Власти уточнили, что участники смогут присоединиться к колонне на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская». Предполагается, что в шествии «Бессмертного полка» в этом году примет участие более миллиона человек.

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Уточняется, что с портретами участников Великой Отечественной войны (ВОВ) жители Москвы пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута акции составит семь километров.

Власти подчеркнули, что желающим присоединиться к шествию следует вовремя прийти к месту сбора и взять с собой штендер с фотографией участника ВОВ. Кроме того, гражданам советуют взять с собой паспорт и надеть удобную обувь.

Ранее сообщалось, что на шествие «Бессмертный полк» разрешили приносить фотографии погибших на Украине военнослужащих.

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Анна Щербакова
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