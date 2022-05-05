Байден попросил параолимпийца-колясочника не прыгать

Президент США Байден пошутил про инвалида-колясочника на церемонии награждения спортсменов

Президент США Джо Байден на церемонии награждения спортсменов национальной олимпийской сборной, попросил параолимпийцев-колясочников не прыгать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время фотографирования спортсмены выстроились для совместного фото с лидером США. Сначала Байден громко выкрикнул: «Не надо прыгать!». А затем подсказал одной из спортсменок, в какой стороне фотограф. После неудачных реплик американского лидера звук у трансляции временно отключили, сообщает агентство.

Байден неоднократно допускал оговорки во время публичных выступлений. Накануне лидер США снова оговорился и рассказал о поставках Javelin в Россию. «Перед тем, как Россия напала, мы удостоверились в том, чтобы у России имелись "Джавелины" и другие вооружения для укрепления обороны, чтобы Украина была готова, что бы ни произошло», — сказал Байден.

В апреле он перепутал Китай и Украину, говоря о продовольственном кризисе во время выступления о шагах по снижению цен на бензин для граждан. Так, президент назвал Китай одним из крупнейших производителей пшеницы. «Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет», — объяснил ситуацию Байден.