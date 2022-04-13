Байден перепутал Китай и Украину во время выступления

Президент США Байден назвал Китай производителем пшеницы, перепутав его с Украиной

Президент США Джо Байден перепутал Китай и Украину, говоря о продовольственном кризисе во время выступления о шагах по снижению цен на бензин для граждан. Его слова передает РИА Новости.

Так, президент назвал Китай одним из крупнейших производителей пшеницы, перепутав его с Украиной. «Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет», — объяснил ситуацию Байден.

В этот же день Джо Байден оговорился во время речи, посвященной новым правилам регулирования оружия частного производства. Американский лидер, заявляя о необходимости контроля над «оружием-призраком» без серийных номеров, вместо слова, обозначающего «уголовное преследование» (prosecution), произнес «проституция» (prostitution).